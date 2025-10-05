Nesine 3. Lig'de 5. Hafta Maç Sonuçları
Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası tamamlandı. 4 grupta oynanan müsabakalarda dikkat çeken sonuçlar alındı. Özellikle 1. grupta Yalova FK, 2. grupta ise Kahramanmaraşspor öne çıktı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Astor Enerji Çankayaspor- Yalova FK 77 Spor: 0-1
Edirnespor-Kestel Çilekspor: 1-2
Çorluspor 1947-Etimesgutspor: 0-0
İnegöl Kafkasspor-Bulvarspor: 2-1
2. Grup
Diyarbekirspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor: 2-2
Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-Kilis 1984: 0-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1
Erciyes 38 Futbol SK-Ağrı 1970 Spor: 2-0
3. Grup
Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-2
Pazarspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Çayelispor: 4-0
TCH Group Zonguldakspor-Amasyaspor: 1-2
Giresunspor-Sebat Gençlikspor: 0-2
4. Grup
Kütahyaspor-Alanya 1221 Futbol SK: 3-0
Söke 1970 Spor-Nazillispor: 1-1
Tire 2021 FK-İzmir Çoruhlu FK: 5-0
Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Eskişehirspor-Oktaş Uşakspor: 1-1
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Afyonspor: 4-0