Nesine 3. Lig'de 5. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:
Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası tamamlandı. 4 grupta oynanan müsabakalarda dikkat çeken sonuçlar alındı. Özellikle 1. grupta Yalova FK, 2. grupta ise Kahramanmaraşspor öne çıktı.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftası, 4 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Astor Enerji Çankayaspor- Yalova FK 77 Spor: 0-1

Edirnespor-Kestel Çilekspor: 1-2

Çorluspor 1947-Etimesgutspor: 0-0

İnegöl Kafkasspor-Bulvarspor: 2-1

2. Grup

Diyarbekirspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor: 2-2

Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-Kilis 1984: 0-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1

Erciyes 38 Futbol SK-Ağrı 1970 Spor: 2-0

3. Grup

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-2

Pazarspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Çayelispor: 4-0

TCH Group Zonguldakspor-Amasyaspor: 1-2

Giresunspor-Sebat Gençlikspor: 0-2

4. Grup

Kütahyaspor-Alanya 1221 Futbol SK: 3-0

Söke 1970 Spor-Nazillispor: 1-1

Tire 2021 FK-İzmir Çoruhlu FK: 5-0

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Eskişehirspor-Oktaş Uşakspor: 1-1

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Afyonspor: 4-0

