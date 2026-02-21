Futbol: Nesine 3. Lig

Haberler

Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig'de 22. hafta kapsamında 11 karşılaşma oynandı. Maç sonuçları arasında dikkat çeken karşılaşmalar yer aldı.

?Nesine 3. Lig'de 22. hafta gruplardaki 11 karşılaşmayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 0-0

Bursa Nilüfer Futbol-İnegöl Kafkasspor: 1-1

Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-Edirnespor: 4-3

2. Grup:

12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-1

Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor: 1-1

Silifke Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 3-2

3. Grup:

Fatsa Belediyespor-Pazarspor: 0-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-52 Orduspor: 1-0

Sebat Gençlikspor-Tokat Belediyespor: 1-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Amasyapor: 1-1

Kaynak: AA / Metin Arslancan
