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?Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, yarın gerçekleştirilecek

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Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin yarın saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu. Çekime kulüp başkanları ve yöneticiler katılacak.

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Fikstür çekimine Nesine 3. Lig kulüp başkanları ve yöneticileri katılacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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