Nesine 3. Lig'de 14. hafta gruplardaki 14 müsabakayla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 14. hafta, gruplardaki 14 müsabakayla sona erdi. Haftanın sonuçları arasında Eskişehirspor'un Denizli İdmanyurdu 1959'u 6-0 yendiği, Diyarbekirspor'un ise Ejderoğlu Kırşehir Futbol'u 3-1 mağlup ettiği müsabakalar yer aldı.
Nesine 3. Lig'de 14. hafta gruplardaki 14 müsabakayla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Karadeniz Ereğli 1980-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Büyükçekmecegücü: 3-1
Yalova FK 77-Zonguldakspor: 1-1
Silivrispor-Pazarspor: 3-0
2. Grup:
Etimesgutspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 3-0
1922 Akşehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 1-2
Altay-Kepezspor: 0-1
Uşakspor-Karşıyaka: 0-2
Eskişehirspor- Denizli İdmanyurdu 1959: 6-0
3. Grup
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 2-0
Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Adana Adaletgücüspor: 3-0
Ayos Osmaniyespor-1964 Silifkespor: 3-2
Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1