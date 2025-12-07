Futbol: Nesine 3. Lig
Nesine 3. Lig'de 12. hafta maçları, 16 karşılaşmayla sona erdi. Ligdeki sonuçlar arasında çeşitli takımların mücadeleleri ve sonuçları yer aldı.
Ligdeki maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Polatlı 1926 SK-Yalova FK 77 SK: 3-2
Bursa Nilüfer Futbol-Küçükçekmece Sinopspor: 0-2
Çorluspor 1947-Astor Enerji Çankayaspor: 1-1
Silivrispor-Bulvarspor: 2-4
2. Grup:
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 4-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor: 2-1
Suvermez Kapadokyaspor-Mdgrup Osmaniyespor: 1-4
Kırıkkale FK-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor: 0-0
Malatya Yeşilyurt SK-Silifke Belediyespor: 1-0
3. Grup:
Sebat Gençlikspor-Çayelispor: 1-1
Pazarspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Giresunspor-Tokat Belediyespor: 0-2
Orduspor 1967-1926 Bulancakspor: 4-3
4. Grup:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-0
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Kütahyaspor: 0-2
Eskişehirspor-Karşıyaka: 3-0