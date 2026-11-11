Nesine 3. Lig'de 11. hafta üç grupta oynanan maçlarla tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 11. hafta üç grupta oynanan maçlarla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi, üç grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın sonuçlarına göre 1. Grup'ta Düzce Cam Düzcespor Gölcükspor'u 4-1, 2. Grup'ta Eskişehirspor Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, 3. Grup'ta Ağrı 1970 Adanaspor'u 2-0 yendi.
Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi tamamlandı.
Üç grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967: 1-1
Düzce Cam Düzcespor- Gölcükspor : 4-1
Tokat Belediyespor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1
Pazarspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 0-0
Zonguldakspor FK-Karadeniz Ereğli 1980: 4-0
Küçükçekmece Sinopspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
İnkılap Futbol-Amasyaspor FK: 2-1
Galataspor-Silivrispor: 1-2
Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-5
2. Grup
Kepezspor-Balıkesirspor: 1-2
Bursa Yıldırımspor-Etimesgutspor: 1-4
Eskişehir Anadoluspor- Eskişehirspor : 0-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Uşakspor: 1-0
Söke 1970-Alanya 1221: 3-3
Bigaspor-Altay: 2-0
Gaziemir G.O.G.-1922 Akşehirspor: 3-1
Denizli İdmanyurdu 1959-Bucaspor 1928: 0-0
Karşıyaka-Gemlik Sümerbey: 2-1
3. Grup
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayos Osmaniyespor FK: 1-1
Adana Adaletgücü-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 2-2
Karaman FK-Açıkalın Erciyes 38: 1-5
Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-2
Ejderoğlu Kırşehir-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-1
Ağrı 1970- Adanaspor : 2-0
Bitlis 1916-Diyarbekirspor: 1-0
1964 Silifkespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-1