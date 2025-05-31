Nesine 2. Lig Play-Off Finali Yarın Kayseri'de
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor yarın karşı karşıya gelecek. Maç, Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Nesine 2. Lig play-off final maçı, yarın Kayseri'de oynanacak.
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.
Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor