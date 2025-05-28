Nesine 2. Lig Play-off Finali Kayseri'de Oynanacak

Nesine 2. Lig Play-off Finali Kayseri'de Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran 2025'te Kayseri'de oynanacak Nesine 2. Lig Play-Off Finali hakkında bilgi verdi. Müsabakada Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Play-off finalinin Kayseri'de oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00'de Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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