Nesine 2. Lig Play-off Finali Kayseri'de Oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran 2025'te Kayseri'de oynanacak Nesine 2. Lig Play-Off Finali hakkında bilgi verdi. Müsabakada Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Play-off finalinin Kayseri'de oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00'de Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacaktır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor