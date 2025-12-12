Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 15. ve 16. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Kırmızı Grup'ta Arkent Arnavutköy 2-3 Muşspor ile, Beyaz Grup'ta ise Beyoğlu Yeni Çarşı 3-0 Bucaspor 1928 ile sahadan ayrıldı.

Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16. hafta başladı.

Gruplardaki karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor: 2-3

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 1-3

Fethiyespor-Güzide Gebzespor: 0-0

Menemen FK-Aliağa Futbol: 2-1

Bursaspor-Ankara Demirspor: 4-0

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri- Bucaspor 1928: 3-0

Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 4-4

Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 0-1

Karaman FK-GMG Kastamonuspor: 1-2

Adana 01 FK-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0

Seza Çimento Elazığspor-Sultan Su İnegölspor: 4-2

MKE Ankaragücü-Kepezspor: 2-0

Kaynak: AA
