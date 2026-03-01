Futbol: Nesine 2. Lig
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta, oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde iki grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Menemen FK: 3-0
Mardin 1969-Adanaspor: 5-0
Ankara Demirspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-0
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Muğlaspor: 0-0
İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
Altınordu-Batman Petrolspor: 0-4
Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0
Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor: 1-1
Kaynak: AA / Metin Arslancan