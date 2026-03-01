Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig

Güncelleme:
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'taki maçların sonuçları detaylı bir şekilde aktarıldı.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta, oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde iki grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Menemen FK: 3-0

Mardin 1969-Adanaspor: 5-0

Ankara Demirspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-0

Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Muğlaspor: 0-0

İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0

Altınordu-Batman Petrolspor: 0-4

Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Adana 01 FK-GMG Kastamonuspor: 1-1

Kaynak: AA / Metin Arslancan
