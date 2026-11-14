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Nesine 2. Lig'de 11. hafta sonunda Elazığspor ve 52 Orduspor liderliklerini korudular

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Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Erbaaspor ile 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor averajla liderliğini sürdürürken 26 puana ulaşan Muşspor zirve farkını kapattı; Kırmızı Grup'ta bay geçen 52 Orduspor FK 24 puanla zirvede kaldı.

Nesine 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynandı.

Beyaz Grup'ta Efor Çay Erbaaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor, averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Güzide Gebzespor'u 2-0 mağlup eden Muşspor ise zirveyle arasındaki farkı kapatarak 26 puana ulaştı.

Kırmızı Grup'ta haftayı bay geçen 52 Orduspor FK, 24 puanla liderliğini devam ettirdi. Haftayı 3 puanla kapatan Adana 01 FK ve Erzincan Futbol Yatırımları, puanlarını 21'e yükseltti.

Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR

11

8

2

1

28

7

21

26

2.MUŞSPOR

11

8

2

1

31

13

18

26

3.GÜZİDE GEBZESPOR

11

7

3

1

21

13

8

24

4.ALİAĞA FUTBOL

11

7

2

2

20

15

5

23

5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR

11

6

3

2

26

13

13

21

6.ÇORLUSPOR 1947

11

6

3

2

19

10

9

21

7.İNEGÖL KAFKASSPOR

11

6

2

3

20

15

5

20

8.EFOR ÇAY ERBAASPOR

11

5

2

4

20

15

5

17

9.SEBATSPOR

11

4

3

4

25

16

9

15

10.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR

11

4

2

5

20

21

-1

14

11.MENEMEN FK

11

4

2

5

12

15

-3

14

12.ANKARASPOR

11

4

1

6

15

19

-4

13

13.68 AKSARAY BELEDİYESPOR

11

3

3

5

20

17

3

12

14.SOMASPOR

11

3

2

6

12

20

-8

11

15.GMG KASTAMONUSPOR

11

2

1

8

8

38

-30

4

16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL

11

1

1

9

7

23

-16

1

17.HATAYSPOR

11

1

1

9

5

22

-17

-5

18.ADANA DEMİRSPOR

11

2

1

8

10

27

-17

-50

Not: Adana Demirspor'un 57, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.52 ORDUSPOR FK

10

8

0

2

22

10

12

24

2.ADANA 01 FK

11

6

3

2

22

14

8

21

3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI

10

6

3

1

19

11

8

21

4.ANKARA DEMİRSPOR

11

6

2

3

29

16

13

20

5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

11

6

2

3

21

14

7

20

6.SAKARYASPOR

10

6

1

3

20

14

6

19

7.KÜTAHYASPOR

11

5

1

5

17

20

-3

16

8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

10

4

3

3

19

14

5

15

9.KCT 1461 TRABZON FK

10

4

3

3

18

17

1

15

10.KARACABEY BELEDİYESPOR

10

4

3

3

12

16

-4

15

11.12 BİNGÖLSPOR

11

3

4

4

10

12

-2

13

12.KIRKLARELİSPOR

10

2

3

5

8

15

-7

9

13.FETHİYESPOR

10

2

2

6

10

20

-10

8

14.MKE ANKARAGÜCÜ

10

2

4

4

16

15

1

7

15.SERİKSPOR

11

2

4

5

11

17

-6

7

16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR

10

1

2

7

10

18

-8

2

17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR

10

0

2

8

6

27

-21

-1

Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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