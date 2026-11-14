Nesine 2. Lig'de 11. hafta sonunda Elazığspor ve 52 Orduspor liderliklerini korudular

Nesine 2. Lig'de 11. hafta sonunda Elazığspor ve 52 Orduspor liderliklerini korudularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Erbaaspor ile 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor averajla liderliğini sürdürürken 26 puana ulaşan Muşspor zirve farkını kapattı; Kırmızı Grup'ta bay geçen 52 Orduspor FK 24 puanla zirvede kaldı.
Nesine 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynandı.
Beyaz Grup'ta Efor Çay Erbaaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor, averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Güzide Gebzespor'u 2-0 mağlup eden Muşspor ise zirveyle arasındaki farkı kapatarak 26 puana ulaştı.
Kırmızı Grup'ta haftayı bay geçen 52 Orduspor FK, 24 puanla liderliğini devam ettirdi. Haftayı 3 puanla kapatan Adana 01 FK ve Erzincan Futbol Yatırımları, puanlarını 21'e yükseltti.
Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Not: Adana Demirspor'un 57, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|11
|8
|2
|1
|28
|7
|21
|26
|2.MUŞSPOR
|11
|8
|2
|1
|31
|13
|18
|26
|3.GÜZİDE GEBZESPOR
|11
|7
|3
|1
|21
|13
|8
|24
|4.ALİAĞA FUTBOL
|11
|7
|2
|2
|20
|15
|5
|23
|5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|11
|6
|3
|2
|26
|13
|13
|21
|6.ÇORLUSPOR 1947
|11
|6
|3
|2
|19
|10
|9
|21
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|11
|6
|2
|3
|20
|15
|5
|20
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|11
|5
|2
|4
|20
|15
|5
|17
|9.SEBATSPOR
|11
|4
|3
|4
|25
|16
|9
|15
|10.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|11
|4
|2
|5
|20
|21
|-1
|14
|11.MENEMEN FK
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|-3
|14
|12.ANKARASPOR
|11
|4
|1
|6
|15
|19
|-4
|13
|13.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|11
|3
|3
|5
|20
|17
|3
|12
|14.SOMASPOR
|11
|3
|2
|6
|12
|20
|-8
|11
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|11
|2
|1
|8
|8
|38
|-30
|4
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|11
|1
|1
|9
|7
|23
|-16
|1
|17.HATAYSPOR
|11
|1
|1
|9
|5
|22
|-17
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|11
|2
|1
|8
|10
|27
|-17
|-50
Kırmızı Grup
Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un 3'er puanı silinmiştir.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR FK
|10
|8
|0
|2
|22
|10
|12
|24
|2.ADANA 01 FK
|11
|6
|3
|2
|22
|14
|8
|21
|3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|10
|6
|3
|1
|19
|11
|8
|21
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|11
|6
|2
|3
|29
|16
|13
|20
|5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|11
|6
|2
|3
|21
|14
|7
|20
|6.SAKARYASPOR
|10
|6
|1
|3
|20
|14
|6
|19
|7.KÜTAHYASPOR
|11
|5
|1
|5
|17
|20
|-3
|16
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|10
|4
|3
|3
|19
|14
|5
|15
|9.KCT 1461 TRABZON FK
|10
|4
|3
|3
|18
|17
|1
|15
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|16
|-4
|15
|11.12 BİNGÖLSPOR
|11
|3
|4
|4
|10
|12
|-2
|13
|12.KIRKLARELİSPOR
|10
|2
|3
|5
|8
|15
|-7
|9
|13.FETHİYESPOR
|10
|2
|2
|6
|10
|20
|-10
|8
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|2
|4
|4
|16
|15
|1
|7
|15.SERİKSPOR
|11
|2
|4
|5
|11
|17
|-6
|7
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|10
|1
|2
|7
|10
|18
|-8
|2
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|10
|0
|2
|8
|6
|27
|-21
|-1
Kaynak: AA