Futbol: Nesine 2. Lig

Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasında 6 maç oynandı. Seza Çimento Elazığspor, Muğlaspor'u 1-0 yenerken; Anagold 24Erzincanspor, Beykoz Anadoluspor'a karşı 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Diğer maçlarda ise Adana 01 FK, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2, Batman Petrolspor ise Karacabey Belediyespor'u 4-1 ile geçti. MKE Ankaragücü ise GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasına 6 maçla devam edildi.

Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:

Seza Çimento Elazığspor-Muğlaspor: 1-0

Merkür Jet Erbaaspor-Kepezspor: 0-0

Adana 01 FK- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-2

Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor: 4-0

Batman Petrolspor- Karacabey Belediyespor: 4-1

MKE Ankaragücü- Gmg Kastamonuspor : 1-0

