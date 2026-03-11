Futbol: Nesine 2. Lig
Futbolda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasında 6 maç oynandı. Seza Çimento Elazığspor, Muğlaspor'u 1-0 yenerken; Anagold 24Erzincanspor, Beykoz Anadoluspor'a karşı 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Diğer maçlarda ise Adana 01 FK, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2, Batman Petrolspor ise Karacabey Belediyespor'u 4-1 ile geçti. MKE Ankaragücü ise GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti.
Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
Seza Çimento Elazığspor-Muğlaspor: 1-0
Merkür Jet Erbaaspor-Kepezspor: 0-0
Adana 01 FK- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-2
Anagold 24Erzincanspor-Beykoz Anadoluspor: 4-0
Batman Petrolspor- Karacabey Belediyespor: 4-1
MKE Ankaragücü- Gmg Kastamonuspor : 1-0
Kaynak: AA / Can Öcal