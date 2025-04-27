Nesine 2. Lig 33. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı
Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta maçları tamamlandı. Beyaz ve Kırmızı grupta oynanan maç sonuçları belli oldu. İlgili takımların performansları dikkat çekti.
Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta oynanan maçlarla sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kepezspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1
E Koleji Isparta 32 Spor-Altay: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor: 2-0
İnegölspor-1461 Trabzon FK: 3-1
Kırklarelispor-Batman Petrolspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 2-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1
Sarıyer-Altınordu: 3-0
Kırmızı Grup
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK: 5-0
Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Çimentaş Elazığspor: 0-2
Belediye Derincespor-Giresunspor: 2-1
Karaman FK-Ülkea Nazillispor: 2-0
Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0
Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor: 1-4
Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK: 0-0