Nesine 2. Lig 33. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig gruplarında 33. hafta oynanan maçlarla sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Kepezspor-Karaköprü Belediyespor: 2-1

E Koleji Isparta 32 Spor-Altay: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor: 2-0

İnegölspor-1461 Trabzon FK: 3-1

Kırklarelispor-Batman Petrolspor: 1-2

GMG Kastamonuspor-İskenderunspor: 2-1

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beykoz Anadoluspor: 1-1

Sarıyer-Altınordu: 3-0

Kırmızı Grup

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK: 5-0

Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Çimentaş Elazığspor: 0-2

Belediye Derincespor-Giresunspor: 2-1

Karaman FK-Ülkea Nazillispor: 2-0

Diyarbekirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0

Bucaspor 1928-Motolux 68 Aksarayspor: 1-4

Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Artı Değer Vanspor FK: 0-0