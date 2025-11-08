Nesine 2. Lig 12. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 12. haftaya 11 karşılaşma ile başlandı. Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan maçların sonuçları açıklandı. Ligdeki takımlar arasında heyecanlı mücadeleler yaşandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Yeni Malatyaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-0
Aliağa Futbol-Adanaspor: 7-1
Beyaz Grup:
Altınordu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Batman Petrolspor-Karaman FK: 0-2
Seza Çimento Elazığspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2
MKE Ankaragücü-Muğlaspor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-GMG Kastamonuspor: 0-1
Merkür Jet Erbaaspor-Sultan Su İnegölspor: 0-5
İskenderunspor-Kepezspor: 2-1
Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928: 2-2
Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor: 1-0