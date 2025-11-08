Haberler

Nesine 2. Lig 12. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:
Nesine 2. Lig'de 12. haftaya 11 karşılaşma ile başlandı. Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan maçların sonuçları açıklandı. Ligdeki takımlar arasında heyecanlı mücadeleler yaşandı.

Nesine 2. Lig'de 12. haftaya 11 karşılaşmayla başlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Yeni Malatyaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-0

Aliağa Futbol-Adanaspor: 7-1

Beyaz Grup:

Altınordu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2

Batman Petrolspor-Karaman FK: 0-2

Seza Çimento Elazığspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Muğlaspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-GMG Kastamonuspor: 0-1

Merkür Jet Erbaaspor-Sultan Su İnegölspor: 0-5

İskenderunspor-Kepezspor: 2-1

Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928: 2-2

Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor: 1-0

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
