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Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yenerek 3. galibiyetini aldı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yendi. Bu sonuçla Nesibe Aydın Okulları ligdeki 3. galibiyetini alırken OGM Ormanspor 4. maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Burak Erkan, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı

Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 6, Yağmur Önal 14, Tuba Poyraz 9, Nelson 20, Beers 11, Begic 10, Harmon 2, Büşra Akgün, Ceylin Altunpa, Şeyma Yılık

OGM Ormanspor: Heal 10, Kübra Erat 8, Merve Arı 8, Brown 17, Anigwe 15, Ayşe Yılmaz 2, Cooks 7, Derin Yaya

1. Periyot: 24-19

Devre: 49-38

3. Periyot: 61-58

Beş faulle oyundan çıkan: 39: 54 Heal (OGM Ormanspor)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki başkent derbisinde Nesibe Aydın Okulları, OGM Ormanspor'u 72-67 yendi.

Bu sonuçla Nesibe Aydın Okulları ligdeki 3. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 4. maçından da mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA
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