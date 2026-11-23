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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Nesibe Aydın Okulları'nın skorer oyun kurucusu Yağmur Kübra Önal, hedeflerini yüksek tutuyor.

Süper Lig'de son 3 maçında İstanbul Gençlik ve Emlak Konut'u sahasında farklı yenen, ligin şampiyonluk adaylarında ÇİMSA ÇBK Mersin'i de deplasmanda mağlup etmeyi başaran Nesibe Aydın Okulları, ilk 8 hafta sonunda 6 galibiyete ulaştı.

Nesibe Aydın Okulları'nın gösterdiği bu etkili performansta en dikkati çeken oyuncu Yağmur Kübra Önal oldu.

Son iki maçta (ÇİMSA ÇBK Mersin ve Emlak Konut) takımının en skorer ismi olan Yağmur Kübra Önal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mersin deplasmanında 7'de 5 üçlük performansıyla 21 sayı kaydeden, son müsabakada Emlak Konut karşısında da 19 sayı atan ve bu sezon 8 maçın 7'sinde çift hanelere ulaşan Yağmur Kübra, A Milli Takım'ın hayalini kuruyor.

Alt yaş kategorilerinde milli takımlarda görev alan 26 yaşındaki basketbolcu, "Takımımızda önemli bir rol üstlendim. Bu rolde de takımıma en iyi desteği vermek istiyorum. Bu durum, performansımın en iyi şekilde artmasını sağlıyor. Hedeflerim bireysel olarak çok fazla. Milli takımımızda bulunup oraya destek olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefinin sadece milli takımla sınırlı olmadığını vurgulayan Yağmur Kübra, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) de forma giymek istediğini dile getirdi.

Nevriye Yılmaz ve Sevgi Uzun'dan sonra WNBA'de sahaya çıkan bir diğer Türk oyuncu olmayı hedeflediğini aktaran şutör oyun kurucu, "En büyük hayallerimden biri de WNBA'de oynamak." dedi.

ABD'li oyuncu Beers'ın ilk Avrupa deneyimi

Nesibe Aydın Okulları'na bu sezon transfer olan ve ilk kez Avrupa'da forma giyen ABD'li pivot Raegan Beers, Türk kadın basketbolunu övdü.

Raegan Beers, son maçta Emlak Konut karşısında 17 sayı, 9 ribauntla ön plana çıkarken ABD'li isim, ligde oynadığı 6 karşılaşmada da çift hanelere ulaştı.

İlk Avrupa deneyimini Türkiye'de yaşadığı için mutlu olduğunu anlatan 23 yaşındaki oyuncu, "ABD'de spora gösterilen ilgi tribünlere fazlasıyla yansıyor. Burada ise özellikle Ankara'da insanlar bana çok iyi davranıyor. Boş zamanlarımda Ankara'nın parklarında yürümekten çok keyif alıyorum. Tabii ABD ile Avrupa basketbolu arasında oyun tarzı ve atletizm açısından büyük farklılıklar var. Ben de Nesibe Aydın'da yeni şeyler öğreniyorum ve bu takımın bir parçası olduğum için büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA