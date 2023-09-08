Nesibe Aydın GSK oyuncuları öğrencilerle buluştu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) oyuncuları, Ankara'da düzenlenen basın lansmanında Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nın öğrencileriyle buluştu. Lansmanda oyuncular, öğrencilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı ve fotoğraf çektirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) oyuncuları, Ankara'da düzenlenen basın lansmanında Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nın öğrencileriyle buluştu.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler takımın oyuncuları; Gülşah Duman Bıçakçı, Feride Şevval Akalan, Jessica Thomas, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Aishah Sutherland, Ada Naz Çorum, Şeyma Yılık, İlayda Güner ve Reka Bernath ile bir araya geldi. Lansman toplantısında; Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, Yönetim Kurulu Danışmanı Melek Aydın, Asbaşkan Ali Kavaklıoğlu ve Başantrenör Erman Okerman da yer aldı.

Toplantıda söz alan Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, 6 yıl önce bir yola çıktıklarını belirterek, "Şu anda Süper Ligin en kuvvetli ekiplerinden biri olarak 100 yıllık tarihi olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerle bire bir mücadele ediyoruz. Maçlarımızda takımımızı desteklemenizi rica ediyoruz. Sizlerin tribünlerdeki varlığı bize güç veriyor" dedi. Kulübün Başantrenörü Erman Okerman ise çok özel bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyerek, "Sizleri maçlarda mutlaka görmek istiyoruz. Çok mutlu bir dönemde aidiyet hissederek çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler ve sporcular arasında soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin merak ettiklerini yanıtlayan sporcular, daha sonra öğrencilerle beraber fotoğraf çektirdi ve imza verdi.