Haber : Neşet Ertaş adına düzenlenen Bilardo Turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Neşet Ertaş adına düzenlenen Bilardo Turnuvası başladı

 - Güncelleme:
Neşet Ertaş adına düzenlenen Bilardo Turnuvası başladı

Kırşehir'de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.'si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.

Kırşehir'de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.'si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.

Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Samsun, Çorum, Mersin, İzmir, Niğde gibi 73 sporcunun katıldığı 3 bant turnuvasında; 2018 yılında Gençler Türkiye Şampiyonu olan Kayserili Alp Tekin Canözkan ve 2022 yılı Avrupa Şampiyonu Burak Haşhaş da birincilik için ter döküyor. Bilardo Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Ferdi Aşıroğlu, 20 yıldır ilgilendiği spor dalı adına düzenlenen turnuvaların Ahilik Haftası Kutlama programına dahil edilerek yerel ve uluslararası sporcuların katılımlarıyla turnuvaların düzenlenmesini istiyor. Aşıroğlu, "Neşet Ertaş turnuvasını geleneksel hale getirdik ve her yıl düzenliyoruz. Türkiye genelinde 73 sporcu müsabakalara katılıyor. Her biri birbirinden değerli sporcular var. Düzenlediğimiz turnuvaları Ahilik Haftası etkinliklerine dahil edersek hem Kırşehir için hem de ulusal ve yerel sporcuların tanınmaları için faydalı çalışma yapmış oluruz. Turnuvalar geniş katılımlarla gerçekleşir. Bilardoda etkili bir isim olan Semih Saygıner gibi sporcularımız da Neşet Ertaş'ın memleketine gelmekten gurur duyar" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen ve Kırşehir'deki turnuvaya katılan 2022 yılı Avrupa Şampiyonu Burak Haşhaş, bilardonun matematik, geometri ve fiziğin birleştiği bir spor dalı olduğunu ve gençlere tavsiye ettiğini söyledi. 2018 yılında Gençler Türkiye Şampiyonu olan Alp Tekin Canözkan ise 10 yıldır bilardo oynadığını ve 73 sporcu ile turnuvada buluştuğunu belirtti. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Neşet Ertaş Kırşehir Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title