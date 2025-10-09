Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Real Madrid, ismi sık sık transfer haberleriyle gündeme gelen Arda Güler ile ilgili 5 yıllık planını belirledi. İspanyol devi, Arda'yı gelecekte takımın bir numaralı yıldızı olarak görürken, milli oyuncuya 10 numaralı formayı vermeyi hedefliyor. Öte yandan 20 yaşındaki yıldızın kaptanlığa kadar yükseltilebileceği ifade edildi.
La Liga ekibi Real Madrid, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso önderliğinde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arda Güler ile ilgili transfer kararını verdi.
REAL MADRID TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYECEK
Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'i ne olursa olsun takımdan göndermek istemiyor. Haberde, İngiliz ekipleri Arsenal ve Newcastle United'ın 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ancak Real Madrid'in milli yıldızı kesinlikle uzun yıllar takımda düşündüğü ve gelen teklifleri değerlendirmeye bile almayacağı kaydedildi.
5 YILLIK PLAN BELLİ OLDU
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'in bu doğrultuda Arda Güler ile ilgili yaptığı 5 yıllık planlama da belli oldu. Eflatun-beyazlılar, Arda'yı gelecek yıllar için takımın bir numaralı yıldızı olarak görürken, milli oyuncuya 10 numaralı formayı da verecek. Ayrıca Arda'nın kaptanlığa kadar yükseltileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler, çıktığı 10 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Real Madrid ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Arda'nın güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.