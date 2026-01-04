Haberler

Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde ''Yerli Messi'' olarak anılan ve büyük takımlara transfer olması beklenen Ömer Faruk Beyaz, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a transfer olduğunu açıkladı.

  • Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu.
  • Ömer Faruk Beyaz, RAMS Başakşehir'de 23 resmi maçta forma giyip 1 gol attı.
  • Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve daha önce Stuttgart'ta oynamıştır.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerin altyapısında gösterdiği performansla 'Yerli Messi' olarak lanse edilerek, dünyanın en iyi takımları arasında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak genç oyuncu için Avrupa macerası kısa sürmüş, Fenerbahçe'den transfer olduğu Stuttgart'tan kısa süre içerisinde ülkemize geri dönmüştü.

RAMS BAŞAKŞEHİR ÖMER FARUK'LA YOLLARINI AYIRDI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, kadrosunda bulundurduğu orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur

YENİ ADRESİ ESENLER EROKSPOR

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

1 GOL ATTI

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhsin Yazıcıoglu:

Ailesini dinledi avrupaya gitti orda harcandı! Keşke kalsaydın be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok