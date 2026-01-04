Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde ''Yerli Messi'' olarak anılan ve büyük takımlara transfer olması beklenen Ömer Faruk Beyaz, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerin altyapısında gösterdiği performansla 'Yerli Messi' olarak lanse edilerek, dünyanın en iyi takımları arasında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak genç oyuncu için Avrupa macerası kısa sürmüş, Fenerbahçe'den transfer olduğu Stuttgart'tan kısa süre içerisinde ülkemize geri dönmüştü.
RAMS BAŞAKŞEHİR ÖMER FARUK'LA YOLLARINI AYIRDI
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, kadrosunda bulundurduğu orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
YENİ ADRESİ ESENLER EROKSPOR
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
1 GOL ATTI
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.