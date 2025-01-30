Nereden nereye! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne son anda tutundu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1'lik skorla kazandı.

CITY GERİ DÖNDÜ

Club Brugge, 45. dakikada Raphael Onyedika'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Manchester City'de Mateo Kovacic, 53. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve durum 1-1'e geldi. Pep Guardiola'nın ekibi 62. dakikada Joel Ordonez'in kendi kalesine attığı golle geri döndü ve 2-1 öne geçti. Manchester City'de Savinho, 77. dakikada maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi play-off hattının dışında yer alan Manchester City, bu galibiyetle 11 puana yükseldi ve play-off oynama hakkı elde etti. Club Brugge de Devler Ligi'nde play-off oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play off turunun kura çekimini 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

İşte o gol;