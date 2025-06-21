Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
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Süper Lig'in eski futbolcularından Alparslan Öztürk, yeni durağını belirledi. Öztürk, Galatasaray'dan sonra Eyüpspor ve Pendikspor'da oynadıktan sonra 2. Lig takımı Kahramanmaraş İstiklalspor'la anlaştı. Alparslan, bu takımla sözleşme imzalayarak yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek.

Göztepe'de gösterdiği başarılı performans sonrası Temmuz 2021'de Galatasaray'ın yolunu tutan ve aynı dönemde A Milli Takımı'a da yükselen edilen Alpaslan Öztürk, son olarak Pendikspor formasını giymişti.

2. LİG TAKIMIYLA ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da oynayan Öztürk, sezon bitiminde Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaşmaya vardı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayıp TFF 2. Lig'e yükselmişti.

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Kariyerinde Standard Liege, Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray ve son olarak Pendikspor forması giyen Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki savunmacı yeni sezonda Kahramanmaraş İstiklal Spor formasını terletecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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