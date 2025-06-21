Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Göztepe'de gösterdiği başarılı performans sonrası Temmuz 2021'de Galatasaray'ın yolunu tutan ve aynı dönemde A Milli Takımı'a da yükselen edilen Alpaslan Öztürk, son olarak Pendikspor formasını giymişti.

2. LİG TAKIMIYLA ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da oynayan Öztürk, sezon bitiminde Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaşmaya vardı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşayıp TFF 2. Lig'e yükselmişti.

Kariyerinde Standard Liege, Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray ve son olarak Pendikspor forması giyen Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. 31 yaşındaki savunmacı yeni sezonda Kahramanmaraş İstiklal Spor formasını terletecek.