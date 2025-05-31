Nereden nereye! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki taraftar sayısı hayrete düşürdü

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki taraftar sayısı hayrete düşürdü
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Bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda stadını neredeyse tamamen dolduran Fenerbahçe'de Konyaspor maçına 6 bin 764 taraftarı stada giriş yaptı.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçe, ligin son maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

6 BİN 764 TARAFTAR İZLEDİ

Bu sezon lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda oynadığı her maçta stadyumu hınca hınç dolduran Sarı-lacivertliler, ligin son maçında takımını yalnız bıraktı. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre Konyaspor maçını izlemek için 6 bin 764 taraftar stada giriş yaptı.

PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, önceki maçlarda yapılan protestolara bu maçta da devam etti. Sarı-lacivertliler, maç boyunca çeşitli tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca bazı oyunculara da ıslıklı protestolar gerçekleşti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Onlarda içini dökmeye gelmiş olmalı

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

6 764 sahte fb.

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