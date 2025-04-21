Nereden nereye! Fenerbahçe'nin golcüsü kasiyer oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bir dönem altyapısında forma giyen golcü Ahmet Yiğit Gül, ünlü spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi.

2001 doğumlu Ahmet Yiğit Gül Fenerbahçe'de yeterince şans bulamadığı için 2018 yılında İstanbulspor altyapısına transfer olmuştu. İstanbulspor'da da istediğini bulamayan genç golcü, Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor, Modafen'de forma giydi.

KASİYER OLDU

En son 13 Mart 2025 tarihinde Kızılpınar Spor ile sözleşme imzalayan Gül, ünlü bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi.