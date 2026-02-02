Haberler

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Güncelleme:
Dünyanın en önemli tenis efsaneleri arasında yer alan Rafael Nadal'ın sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Henüz 39 yaşında olan İspanyol efsanenin son hali, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

  • Rafael Nadal'ın saçlarının belirgin şekilde döküldüğü ve yüz hatlarının önceki yıllara göre daha yaşlı göründüğü Avustralya Açık sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.
  • Rafael Nadal, Kasım 2024'te Davis Kupası'nın ardından profesyonel tenisten emekli oldu.
  • Rafael Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta dünya bir numarası olarak yer aldı ve sezonu beş kez dünya bir numarası olarak tamamladı.

Avustralya Açık sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Rafael Nadal'ın saçlarının belirgin şekilde döküldüğü, yüz hatlarının ise önceki yıllara göre daha yaşlı göründüğü dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Nadal'ın fiziksel değişimiyle ilgili sorular yöneltti.

HAYRANLARINI ÜZEN GÖRÜNTÜ

Profesyonel tenis kariyerini iki yıl önce noktalayan Nadal'ın son hali, özellikle uzun yıllar boyunca onu kortlarda izleyen hayranlarını üzdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Nadal'ın yıllar içindeki değişimi tartışma konusu olurken, herhangi bir resmi sağlık açıklaması bulunmadığı da vurgulandı.

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

TENİS TARİHİNE DAMGA VURAN KARİYER

Tenis dünyasının ikon isimlerinden biri olan Rafael Nadal, kariyeri boyunca defalarca dünya bir numarası oldu. Profesyonel Tenisçiler Birliği verilerine göre 209 hafta boyunca dünya sıralamasında zirvede yer alan Nadal, sezonu beş kez dünya bir numarası olarak tamamladı.

Nereden nereye! Efsane ismin son görüntüsü sevenlerini kahretti

2024'TE EMEKLİ OLMUŞTU

Tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle Rafael Nadal, Kasım 2024'te Davis Kupası'nın ardından profesyonel tenise veda etti. Nadal, emekliliğinin ardından yalnızca özel etkinliklerde ve organizasyonlarda yer aldı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcorci:

Bandanayı taksın yine aynı olur.

Haber YorumlarıUğur Onur:

Ağır spor yapmanın kaçınılmaz etkileri.

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Emeklilerin yüz halini almış gayet normal emekli yüzü.

