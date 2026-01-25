Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Haberler

Güncelleme:
Bir zamanlar futbol dünyasının gözdesi olan ve Fenerbahçe'de de top koşturan Victor Moses, kariyerinin son döneminde ilginç bir transfere imza atarak Kazakistan Premier Lig ekibi Kaysar Kyzylorda ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Victor Moses, Kazakistan Premier Lig takımı Kaysar Kyzylorda ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Victor Moses, kariyerinde 495 maçta 62 gol ve 47 asist yaptı.
  • Victor Moses, Fenerbahçe'de 23 maçta 5 gol ve 2 asist üretti.

Kariyerinde Chelsea, Liverpool, Inter gibi takımların formasını giyen bir zamanların en gözde futbolcularından biri olan Victor Moses'in yeni takımı futbolseverleri şaşırttı.

YENİ ADRESİ KAZAKİSTAN

Süper Lig devi Fenerbahçe'de de forma giyen 35 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun yeni adresi Kazakistan oldu. Moses, Kazakistan Premier Lig ekibi Kaysar Kyzylorda ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yıldız isim, 'Yeni bir meydan okumaya hazırım' mesajını verdi.

SON OLARAK LUTON TOWN'DA OYNAMIŞTI

Son olarak Luton Town forması giyen ve 6 aydır boşta olan Moses, kariyerinde çıktığı 495 maçta 62 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2019-2020 sezonunda formasını giydiği Fenerbahçe kariyerinde ise 23 maça çıkan Moses, 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

