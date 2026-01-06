Haberler

Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK, bir dönem Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği formalarıyla Süper Lig'i kasıp kavuran 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

  • Yasin Öztekin, İzmir Çoruhlu FK ile anlaşmaya vardı.
  • Yasin Öztekin, daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.
  • Yasin Öztekin, son olarak Yalova FK forması giymişti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verirken, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

YASİN ÖZTEKİN'DEN SÜRPRİZ İMZA

Turuncu-siyahlı ekip, bu doğrultuda Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği formalarıyla bir dönem Süper Lig'i kasıp kavuran, son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur

'CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...

Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bu baltalar hala ekmek yiyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti

İmalathanede mide bulandıran görüntü! Zabıta bile isyan etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

CHP lideri, Erdoğan'la ilgili paylaşıma ateş püskürdü
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu