Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yasin Öztekin'in yeni adresi çok konuşulur
TFF 3. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK, bir dönem Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği formalarıyla Süper Lig'i kasıp kavuran 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verirken, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.
YASİN ÖZTEKİN'DEN SÜRPRİZ İMZA
Turuncu-siyahlı ekip, bu doğrultuda Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği formalarıyla bir dönem Süper Lig'i kasıp kavuran, son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.
'CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.