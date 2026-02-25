Haberler

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Haber Videosunu İzle
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilyalı futbol efsanesi Romario, Rio Karnavalı'ndan alkollü bir şekilde çıkarken görüntülendi. Bu görüntüler kısa sürede yayılarak futbolseverlerin gündemine oturdu.

  • Brezilyalı futbol efsanesi Romario, Rio Karnavalı'ndan çıkarken alkollü bir şekilde görüntülendi.
  • Romario, 1994 Dünya Kupası zaferinin mimarlarından biriydi.

Brezilyalı futbol efsanesi Romario, Rio Karnavalı'ndan çıkarken alkollü bir şekilde görüntülendi. Karnaval alanındaki locadan ayrıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

"NEREDEN NEREYE"

Bir dönem dünya futboluna damga vuran ve 1994 Dünya Kupası zaferinin mimarlarından biri olan Romario'nun son hali futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, efsane oyuncunun geçmişteki performanslarına atıfta bulunarak "Nereden nereye" yorumları yaptı.

Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Bazı futbolseverler görüntüleri karnaval eğlencesinin doğal bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise eski günleri hatırlatan paylaşımlarda bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı