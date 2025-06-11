Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, Brezilya 3. Lig takımı Retro FC'ye transfer oldu.

Trendyol Süper Lig'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen 41 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vagner Love'un yeni takımı belli oldu.

3. LİG EKİBİNE GİTTİ

Son olarak Brezilya'da Avai FC forması giyen tecrübeli futbolcunun yeni adresi Brezilya 3. Lig'i ekiplerinden Retro FC oldu.

Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu

KARİYER RAKAMLARI

Beşiktaş'a Alanyaspor'dan çok büyük umutlarla transfer olan Vagner Love, 29 maçta 11 gol kaydetmiş ve taraftarında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Kariyerinde Palmeiras, Monaco, CSKA Moskova ve Flamengo gibi önemli takımların formalarını giyen golcü futbolcu Beşiktaş'ta geçirdiği 1 sezonun ardından ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer olmuştu. Kariyerinde 802 maça çıkan Love, 343 gol ve 123 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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