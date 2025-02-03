Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti. Nelsson'un transferi için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Roma'ya imza atması bekleniyor. Nelsson'un transferi için Roma'nın Galatasaray'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma bedeli ödeme yapacağı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaraylı savunma oyunusu Victor Nelsson, Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti.

İTALYA'YA GİTTİ

Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşam yapılacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, İtalya'ya gitti. İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.

Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu

Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

12 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Bu arada Roma'nın Nelsson transferi için Galatasaray'a ödeyeceği miktar da netleşti. İtalyan ekibi, 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Nelsson'un satın alma bedeli ise 12 milyon Euro olarak belirlendi ancak opsiyonun zorunlu olmadığı öğrenildi.

Nelsson İtalya'da: Galatasaray'ın kazanacağı ücret bile belli oldu
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
img

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
img

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
img

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

1 milyona kiralamış. Sayın almazsa ne olacak?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Canlı anlatım! Maç golle başladı

Maç golle başladı! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı

Herkesin içinde evlilik teklif etti ama aldığı cevap karşısında yıkıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.