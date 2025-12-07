Fenerbahçeli Semedo yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

FENERBAHÇE Kulübü, Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Teşhis sonrası oyuncunun tedavisine başlandı.