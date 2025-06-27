Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Geride kalan sezonda Carlo Ancelotti ile fazla süre bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle yükselişe geçti.

SALZBURG KARŞISINDA YILDIZLAŞTI

Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımının oynadığı 3 maçın ikisinde 11'de yer aldı. 20 yaşındaki yıldız isim, son olarak Real Madrid'in Salzburg'u 3-0 yendiği karşılaşmada 67 dakika sahada kaldı. Arda, performansıyla yıldızlaştı.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Ancelotti döneminde genellikle sağ kanatta görev alan Arda Güler, Alonso dönemiyle birlikte savunma da aktif rol almaya başladı. Milli yıldız, Salzburg karşısında yüzde 92 isabetli pas oranıyla oynarken, top kapma, faul alma ve ikili mücadele kazanma kategorilerinde sahanın en iyi oyuncusu oldu. Rakiplerinden üçer kez top çalan ve faul alan Arda, girdiği 13 ikili mücadelenin dokuzunu kazanmayı başardı.