Neler söylemiş neler! Mourinho'nun Osimhen sözleri gündem oldu

Galatasaray, Napoli'den forması giyen dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Büyük ses getiren transfer sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golcü futbolcuyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

DROGBA'YA BENZETMİŞTİ

Jose Mourinho daha önce yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmişti. O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hoca ayrıca bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda" demişti.

"ZENGİN BRİ KULÜPTE OLSAM ALIRDIM"

Osimhen'i beğendiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızı takımında görmek isteyeceğini de söylemişti. Mourinho, golcü futbolcu için "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım" şeklinde konuşmuştu.

BU GECE İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Victor Osimhen, sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olacak.Nijeryalı yıldızın 11 milyon euro olan yıllık maaşını sarı-kırmızılı takım ödeyecek. Bu transferde satın alma opsiyonu olmayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 100 milyonluk değeriyle dünyanın en değerli 4. forveti konumunda.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor. Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.