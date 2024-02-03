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Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdı

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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi. Livakovic, sezon başında eleştirilen performansını bu maçla telafi etti.

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maça sarı-lacivertlilerin kalecisi Dominik Livakovic damga vurdu.

KANARYA ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 2. golü bulana kadar öldü öldü dirildi. Antalyaspor'un zaman zaman etkili olduğu anlarda Livakovic gol izni vermedi.

2 NET KURTARIŞ YAPTI

Sezon başında performansıyla eleştiri alan Livakovic, maç 1-0 devam ederken 2 net kurtarış yaparak Antalyaspor'u maça ortak etmedi ve olası bir puan kaybını engelledi.

Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdıGörüntü: beIN SPORTS

Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdıGörüntü: beIN SPORTS

Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdıGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Livakovic Antalyaspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Tarık Tarık:

Livakoviç iyi ir kaleci lakin gelen top için kaleyi terketme ya da terketmeye konusunda biraz mesafe ve zaman ayar sıkıntısı yaşıyor. Ama nihayetinde kaliteli bir kaleci

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