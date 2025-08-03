Nejmeh SC Başkanı Rami Bitar'dan Hedefler Açıklaması

Nejmeh SC Başkanı Rami Bitar'dan Hedefler Açıklaması
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Nejmeh SC'nin başkanlığına getirilen Rami Bitar, kulübü Lübnan'ın yanı sıra Batı Asya'da zirveye taşımayı hedeflediğini vurguladı. Bitar, kulübün tarihi ve taraftar kitlesinin yanı sıra futbolun insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekti.

Nejmeh SC Başkanı Rami Bitar, kulüp hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Lübnan'ı Arap ve Asya futbol sahnesinde gururla temsil etmek olduğunu söyledi.

Nejmeh SC Başkanı Rami Bitar, iş hayatı ve futboldaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lübnanlı bir girişimci olduğunu ifade eden Bitar, "Tawfeer Süpermarketleri'nin CEO'suyum. Safa Futbol Kulübü'nde başkanlık yaptım. Orada Lübnan'ın en iyi altyapı sistemini kurduk ve genç kategorilerde birçok ulusal şampiyonluk kazandık. Yetenekli oyuncular geliştirdik ve onlara başarıya giden net bir yol sunduk. Şimdi ise Lübnan'ın en köklü ve en sevilen kulübü Nejmeh SC'nin başkanlığını üstlendim. Hedefim, kulübü sadece Lübnan'da değil, tüm Batı Asya'da zirveye taşımak. Beni motive eden şey, futbolun insanları bir araya getirme, hayal kurdurma ve zor zamanlarda bile umut verme gücü" diye konuştu.

Nejmeh'in, ulusal bir gurur sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Bitar, "Lübnan ve bölgede eşi benzeri olmayan bir tarihe, bağlılığa ve taraftar kitlesine sahiptir. Tutku, direnç ve büyük hedefleri temsil eder. Hedefimiz kazanan bir takım inşa etmek, genç yetenekleri öne çıkarmak ve Lübnan'ı Arap ve Asya futbol sahnesinde gururla temsil etmektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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