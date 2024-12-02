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Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Finalinde Şampiyon Oldu

Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig Finalinde Şampiyon Oldu
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Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig finalinde 54 kg kategorisinde şampiyonluk kazanarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Antrenörü Murat Delikurt, hedeflerinin Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu açıkladı.

Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, Muay Thai Süper Lig finalinde 54 kg'da ortaya koyduğu performansla rakibini geride bırakarak şampiyon oldu.

Sadece ulusal bir unvanın değil aynı zamanda 2025 Avrupa Şampiyonası bileti için de mücadele edilen bir turnuva olan ve Türkiye'nin en iyilerini karşı karşıya geldiği Süper Lig turnuvası Balıkesir'de düzenlendi. Finalde üstün performans sergileyen Aydınlı sporcu Nefise Delikurt, Süper Lig kemerini kazanarak bir kez daha şampiyonluk tahtına oturdu. Milli sporcu Nefise Delikurt, yoğun bir sezonun ardından Süper Lig'de de zirveye çıkarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu"

Nefise Delikurt'un antrenörü Murat Delikurt hedeflerinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Çok yoğun bir sezon geçirdik. Kosova'da Avrupa üçüncüsü olduktan kısa bir süre sonra Süper Lig Finali'ne hazırlandık ve bugün emeğimizin karşılığını aldık. 2025 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledik. Hedefimiz bu kez Avrupa Şampiyonu olmak. Bizi destekleyen, dualarıyla yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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