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Nedim Yiğit: "Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır"

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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, Ümraniyespor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, Ümraniyespor maçı ardından yaptığı açıklamada, " Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, "Zorlu bir maçtı. Ümraniyespor iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat pozisyon sonuçlandırmada sorunlar yaşadılar. Oyuna nasıl başlayacaklarını hesaplayarak ona göre çalıştık maç öncesinde. İstediğimiz gibi başlayamadık ve golü yiyince panikledik. Beklediğimiz gol çok gecikti. Sonuç olarak gerekli skoru sağladık. Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır. Antalyaspor seyircisi coşkulu oyunu çok seviyor. Taraftarımızın istediği oyunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızı ve teknik ekibimi de tebrik ediyorum. Ümraniyespor'a da ligin kalan bölümünde başarılar diliyorum" şeklinde konutu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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