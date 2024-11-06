Necla Güngör Kıragası: Türk Kadın Futbolu Fırsat Eşitliğinde Büyük Başarılar Elde Edebilir

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisini ispatlayan bir Türkiye olarak yeni sezonda maçlarımızı oynayacağız ve ana hedefimiz yine her zaman olduğu gibi maç maç gidip; Türk kadınının fırsat eşitliği verildiği zaman neler yapabileceğini göstermek olacak" dedi.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kura çekimi, yarın İsviçre Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 11.00'de gerçekleştirilecek. B Ligi'nde mücadele eden Türkiye; Sırbistan, Ukrayna ve Kuzey İrlanda ile birlikte 2. torbada yer alıyor. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi kura çekimi öncesi Kıragası, değerlendirmelerde bulundu.

Türk kadın futbolunun tarihe geçen büyük bir sıçrama yaptığını ifade eden Kıragası, "2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için tarihimizde ilk defa play-off oynama tecrübesi yaşadık. Geçen sezon UEFA Uluslar C Ligi'nde gol yemeden 6'da 6 yapan milli takımımız, B Ligi mücadelesinin ardından 3. torbadan 2. torbaya yükseldi. Artık Türk kadın futbolu, Avrupa'da saygı kazanan bir konumda. Tüm takımlar bizim çok yüksek mücadele gücümüzün olduğunu ve taktiksel anlayışımızın etkili olduğunu artık çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

"TFF YÖNETİMİNİN BÜYÜK DESTEĞİYLE ZORU BAŞARDIK"

Bu pozisyona Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun büyük desteği, kadın futboluna yatırım yapan kulüplerimizin dirayetli duruşları ve kulüp antrenörlerimizin yüksek çabaları ile geldiklerinin altını çizen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Her zaman ve her yerde, kendilerine de söylediğimiz gibi oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Bu yükseliş oyuncularımızın imkansızlıklar içinde imkan yarattıkları bir süreç oldu. Kendilerine fırsat eşitliği sağlandığında neler yapabileceklerini tüm dünyaya ispatlamış bir takım olarak kura çekimine gidiyoruz. Artık rakiplerin kim olduğunun çok da bir önemi yok. Bizim için her maç çok değerli. Her maç yeni bir mücadele... Her maç yeni bir başlangıç... UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisini ispatlayan bir Türkiye olarak yeni sezonda maçlarımızı oynayacağız ve ana hedefimiz yine her zaman olduğu gibi maç maç gidip; Türk kadınının fırsat eşitliği verildiği zaman neler yapabileceğini göstermek olacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.