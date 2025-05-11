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Necip Uysal, 274 Gün Sonra Yeşil Sahalara Döndü

Necip Uysal, 274 Gün Sonra Yeşil Sahalara Döndü
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Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığının ardından Adana Demirspor maçıyla 274 gün sonra forma giydi. Beşiktaş bu karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığı sonrası Adana Demirspor karşısında tam 274 gün sonra forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı. Adana Demirspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi'nin yerine oyuna dahil edilen Necip, 274 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Necip Uysal bu sezon ilk hafta deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendikleri mücadelede forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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