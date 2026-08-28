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Eskişehir'de Spor Tesisi Yenileme İncelemesi

Eskişehir'de Spor Tesisi Yenileme İncelemesi
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Necdet Yıldırım Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Amaç, kentin spor altyapısını güçlendirmek ve sporculara daha nitelikli imkanlar sunmak.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Necdet Yıldırım Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve şube müdürleri Necdet Yıldırım Spor Tesisi için planlanan yenileme çalışmaları ve süreç hakkında bilgi aldı.

Yenileme çalışmalarıyla kentin spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara daha nitelikli imkanlar sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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