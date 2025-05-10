Necati Ateş, Galatasaray'a transfer olacak 2 yıldızı açıkladı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş, Sarı-kırmızıların transfer geleceğiyle ilgili konuştu. Ajansspor'un haberine göre; Necati Ateş, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın gelecekte Sarı-kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

''BİR GÜN GALATASARAY'A GELECEKLER''

Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Ateş, iki oyuncunun da gelecekte Sarı-kırmızılılara imza atacağını söyleyerek "Hakan Çalhanoğlu, şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi. Müthiş oynuyor. Hakan'la yarı final maçından sonra telefonla konuştuk. Münih'teki finale gitmeyi planlıyorum. İlkay Gündoğan da Hakan Çalhanoğlu da bir gün Galatasaray'a gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İkisi de Galatasaray'ı çok seviyorlar. Hem İlkay hem de Hakan, Avrupa'dan Galatasaray'a gelme ihtimali olan oyunculara Galatasaray'la ilgili referans oluyorlar ve Galatasaraylı olduklarını hiç gizlemiyorlar." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

İki farklı dönemde Galatasaray forması giyen 45 yaşındaki eski futbolcu, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 140 maçta 66 gol, 22 asistlik performans sergiledi.