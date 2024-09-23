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Ne yaptın sen Havertz! Futbol tarihine geçti ama tersten

Ne yaptın sen Havertz! Futbol tarihine geçti ama tersten
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Arsenal futbolcusu Kai Havertz, Manchester City karşısında oynadığı maçta 90 dakika boyunca pas atamayarak futbol tarihine geçti. Son 7 Premier Lig sezonunda bir maçta 90 dakika oynayıp 0 pas atan ilk oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'de dün akşam oynanan maçta Manchester City, nefesleri kesen maçta evinde ağırladığı Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

HAVERTZ TARİHE GEÇTİ

Leandro Trossard'ın 45+8. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası Arsenal ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Takım ikinci yarıda savunmaya çekilirken hücum oyuncusu Kai Havertz isabetli pas atamayarak futbol tarihine geçti.

Arsenal'in 10 kişi kalmasından sonra oyunun tek hakimi olan Manchester City, beraberliği uzatma dakikalarında buldu. Maçın sonuna toplam 7 dakika eklenirken Manchester ekibinin golünü 90+8. dakikada John Stones attı.

KAI HAVERTZ TARİHE GEÇTİ

Arsenal'in ikinci yarı rakip kaleye toplam bir şut çektiği maçta 90 dakika sahada kalan Kai Havertz karşılaşma boyunca isabetli pas atamadı. Toplam altı pas denemesi yapan Alman futbolcu bu denemelerin hiçbirinde isabeti bulamazken bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester City FC Arsenal FC Manchester Futbol Spor

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Yorumlar (1)

yaşar kartal:

Yanındakine bile mi pas atamamış Alkollümü çıktı maça bu adam acaba..

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