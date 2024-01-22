Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı

Real Madrid ile Almeria, İspanya La Liga'nın 21. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almadığı için eleştirildi.

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Bellingham, 67. dakikada Vinicius Junior ve 90+9. dakikada Carvajal kaydetti. Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen Arda Güler ise maçta forma şansı bulamadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Arda Güler'in ısınmadan gelerek kulübeye üzgün bir şekilde oturması ise çok konuşuldu. Hem Türk futbolseverler hem de Real Madrid taraftarları, Ancelotti'yi Arda Güler'i oyuna almadığı için eleştirdi.

Arda Güler'in kulübedeki görüntüsü: