Ne yapıyorsun Icardi! Eşi Wanda Nara'nın üstsüz pozunu paylaştı

Galatasaray'ın Arjantin'li yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından eşi Wanda Nara ile beraber olduğu bir fotoğraf paylaştı. Golcü oyuncu yaptığı paylaşıma, "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" notunu düştü.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcunun cesur paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"SENİ SEVMEM BENİM SUÇUM DEĞİL"

Wanda Nara ilecesur bir fotoğrafını paylaşan Icardi, fotoğrafın altına "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" ifadelerini yazdı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;