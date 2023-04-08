Ne olduysa 4 dakikada oldu! Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Sevilla'ya evinde soğuk duş

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Sevilla, sahasında Celta Vigo ile kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi. Ev sahibi ekip son dakikalarda kalesinde gördüğü 2 golle mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

4 GOL, 2 KIRMIZI

Karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Gueye'nin kırmızı kart görmesiyle sarsılan Sevilla, 43'te En Nesyri'yle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Maçın son dakikaları ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. 89'da Rodriguez ile farkı bire indiren Celta Vigo, 90+3'te Paciencia'yla beraberliği yakaladı. 90+6'da ise Acuna Sevilla'da kırmızı kart gören ikinci futbolcu oldu.

PUAN DURUMU

Heyecan seviyesinin üst seviyelerde olduğu maçta puanların bölüşülmesiyle birlikte ev sahibi Sevilla, 32 puana çıkarken Celta Vigo ise 36 puana yükseldi.