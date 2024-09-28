Ne olduysa 20 dakikada oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maç tarihe geçti
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı 4-2 mağlup etti. Maviler'de Cole Palmer, attığı 4 golle Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol birden atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Chelsea ile Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.
COLE PALMER TARİHE GEÇTİ
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti. 20 dakikada 4 gol kaydetmeyi başaran İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Brighton'un golleri 7. dakikada Georginio Rutter, 34. dakikada ise Carlos Baleba'dan geldi.
FERDİ KADIOĞLU 11'DE BAŞLADI
Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı. Brighton ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingam Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.
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