Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor
Güncelleme:
Galatasaray derbisinde En-Nesyri'nin ıslıklanmasının ardından golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Lewandowski ve Sörloth'tan olumsuz yanıt aldı. Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi ise Hollanda'da fırtına estiren Troy Parrott. Genç golcü, bu sezonki etkileyici performansı ve İrlanda Milli Takımı'ndaki 'kahraman' rolüyle Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi haline geldi. Yönetim, 23 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı derbide Youssef En-Nesyri gösterdiği etkisiz performansla adeta krediyi tüketti. 64. dakikada oyundan alınırken taraftarın ıslıklı tepkisi, yönetimin Faslı golcüyle yolları ayırma kararını hızlandırdı.

LEWANDOWSKI VE SÖRLOTH'TAN OLUMSUZ DÖNÜŞ

Ara transferde golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe, dünyaca ünlü iki ismin kapısını çaldı: Robert Lewandowski: Barcelona'dan ayrılmak istemedi. Alexander Sörloth: Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone izin vermedi. Bu iki transferin zora girmesiyle rota tamamen değişti.

YENİ HEDEF: TROY PARROTT

Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun yaptığı toplantılarda Troy Parrott ismi ön plana çıktı. Tedesco'nun genç İrlandalı golcüyü takımda özellikle görmek istediği, ön bölgede bambaşka bir profil yaratacağına inandığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, 23 yaşındaki golcü için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

HOLLANDA'DA FIRTINA ESTİRİYOR

Alkmaar forması giyen Parrott, bu sezon adeta parlıyor:

  • Eredivisie: 9 maç – 7 gol, 1 asist
  • Avrupa Kupaları: 8 maç – 7 gol, 1 asist

Toplam 17 maçta 14 gole doğrudan katkı sağlayan genç oyuncu, yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

MİLLİ TAKIMDA "KAHRAMAN" İLAN EDİLDİ

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İrlanda'nın Macaristan'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği tarihi maçta:

  • 3 golü de Troy Parrott attı
  • 90+6'daki golü, ülkesine hem galibiyeti hem de play-off biletini getirdi.
  • Bu performans sonrası Parrott, İrlanda'da "kahraman" ilan edildi.
500

