Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Sadettin Saran ve eski başkan Ali Koç da katıldı. Toplantı sonrasında tesislerden ayrılan Saran, minik bir taraftarla karşılaştı. Küçük taraftarın Saran'dan okul harçlığı istemesi yürek burktu.

  • Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
  • Toplantıya Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Sadettin Saran ve eski başkan Ali Koç katıldı.
  • Toplantı sonrası Sadettin Saran'a yaklaşan minik bir taraftar, forma veya maç bileti yerine okul harçlığı istedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Başkan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç da katıldı.

TOPLANTI SONRASI DUYGULANDIRAN AN

Toplantının ardından tesislerden ayrılan Sadettin Saran, bu sırada yanına yaklaşan minik bir taraftarla karşılaştı. Küçük taraftarın forma ya da maç bileti yerine okul harçlığı istemesi yürek burktu.

Minik taraftarın isteği kısa sürede dikkat çekerken, yaşanan bu anlar toplantı sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınuricanjav:

başkanım çoçuğun harçlığı istiyor sen gidiyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

serbest piyasa oldukça bu haberler çok olacak dilencilik arttı artik heryerde dilenciler çözüm devletin bim ya da a101 den birini satın alıp fiyatları kar amaci tasimaksizin uygun tutması böylece diğerleri de devletin sahibi olduğu markete mecburen ayak uydurmak zorunda kalacak çözüm çok ama halkçı lider yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

