Ne diyeceği merak konusuydu! Komşuya transfer olan Terim'den havaalanında 2 cümlelik açıklama
Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Terim, Yunan ekibine imza atmak için yola çıktı. Havaalanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Terim, "Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil" dedi.
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmak için havaalanına gitti ve burada bir açıklama yaptı.
"SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ OLACAK"
70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atina'ya gitmeden önce havaalanında, "Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.
3 OCAK'TA LİG BAŞLIYOR
Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılacak.