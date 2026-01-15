Haberler

Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde bahis oyunları üzerinden "onlarca şike yapıldığı" iddia edildi

Güncelleme:
Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde (NCAA) oyuncular ve bahisçiler arasında gerçekleşen şike iddialarına ilişkin ABD'li savcılar tarafından soruşturma başlatıldı. İddianamede, 29 maçın sonucunun manipüle edildiği öne sürüldü.

Pensilvanya Doğu Bölgesi Başsavcılığınca açıklanan iddianamede, "onlarca basketbol maçına şike karıştıranların" NCAA erkekler basketbol maçlarında oyuncularla işbirliği yaparak en az 29 maçın sonucunu "manipüle ettiği" ileri sürüldü.

"Rüşvet ve elektronik dolandırıcılık komplosu" kapsamında suçlamaların yer aldığı iddianamede, şikeye karıştığı öne sürülen sporcuların, Tulane, DePaul, Fordham ve St. Louis isimli üniversiteler başta olmak üzere ülke genelindeki pek çok yüksek öğretim kurumunun basketbol takımında forma giydiği savunuldu.

İddianamede adı geçen 20 sanıktan 15'inin, "maçlarda manipülasyon yapmak için bir çete ile rüşvet karşılığında işbirliği yapmakla" suçlandığı, bu kişilerin bazılarının hala, bazılarının ise geçmişte söz konusu üniversite takımlarında oynadığı bilgisi paylaşıldı.

Başsavcılık iddianamesinde, söz konusu bahisçilerin, NCAA maçları dışında Çin'deki profesyonel basketbol müsabakalarını da hedef aldıkları belirtildi.

Şüpheliler arasında Kevin Cross, Markeese Hastings, Cedquavious Hunter, Oumar Koureissi, Da'Sean Nelson, Demond Robinson, Camian Shell, Dyquavion Short, Alberto Laureano, Arlando Arnold, Simeon Cottle, Bradley Ezewiro, Shawn Fulcher, Carlos Hart, Jalen Terry ve Airion Simmons gibi eski NCAA oyuncularıyla birlikte antrenörler Jalen Smith ve Roderick Winkle'ın da adı geçiyor.

"Manipülasyonu tespit etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine minnettarız"

NCAA Başkanı Charlie Baker yaptığı açıklamada, "Rekabet bütünlüğünü korumak NCAA için son derece önemlidir. Üniversite sporlarında bütünlük sorunlarını ve maç manipülasyonunu tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Spor
